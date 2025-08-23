フィギュアスケーターで女優としても活動する本田紗来（さら、１８）の最新姿に衝撃が走った。２３日までにインスタグラムで「わーい！ボブになりましたっ」と髪をばっさり切ってイメチェンを報告。「本日発売のＲａｙ１０月号の誌面にて、イメチェンの様子を密着取材していただきました！是非チェックしてね」と伝え、さらさらのボブ姿をアップした。シンプルな髪形で美しさが際立つ。この投稿には姉の真凜さんが「初期装備