フリーアナウンサーの徳光和夫さんが２３日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「徳光和夫とくモリ！歌謡サタデー」（土曜・午前５時）に生出演した。徳光さんは今月９日の放送で今月６日に腰を手術し入院中であることを明かした。９日と１６日の生放送が病院から同局へ通い放送していた。この日は「先週、この放送が終わりましてから病院に戻ってそのまま退院をいたしましてこの一週間元気、歩行も十分、元気になりました