ニューヨーク証券取引所のトレーダー＝22日（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】22日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は大幅反発し、前日比846.24ドル高の4万5631.74ドルと約8カ月半ぶりに終値の最高値を更新して取引を終えた。米連邦準備制度理事会（FRB）が早期に利下げを再開するとの期待感が広がり、買い注文が膨らんだ。パウエルFRB議長がこの日の経済シンポジウム（ジャクソンホール会合）の講演で、現在