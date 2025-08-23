◆女子プロゴルフツアーＣＡＴレディース第１日（２２日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）２０―２１年シーズンの賞金女王で、２１年東京五輪銀メダルの稲見萌寧（フリー）がバーディーなし、５ボギー、２ダブルボギーの９オーバー８１と崩し、単独最下位の１０５位と出遅れた。出だし１番、２番と３パットで連続ボギー。後半の１０番、１１番はダブルボギーをたたいた。１１番パー４では「（バンカーで）