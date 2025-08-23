テレビ番組で「石原さとみ似」と紹介されたインフルエンサーの新山桃子（26）が23日までに、自身のインスタグラムを更新。友人と長野の野尻湖を訪れた様子を投稿した。「野尻湖で夏満喫」と報告。「湖に飛び込んだり、サウナでととのったり最高すぎた〜！」とつづり、紺と白のビキニ水着姿でボートに乗ったバックショットや、サウナに入る写真を公開した。また、愛犬との動画や写真もアップした。ファンやフォロワーからも「もは