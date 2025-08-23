転換点にある日本経済にとって、望ましい経済政策とは何か。筆者が緊急提言する（写真：つのだよしお／アフロ）日本政治も分岐点にあるが、経済政策も同時に分岐点にある。世界は経済構造の転換期にあり、それゆえ日本経済に対する政府の政策も転換しなければならない。それにもかかわらず、日本政治も大きな分岐点にあり、それは止められそうもなく、同時に、転換点の日本経済に必要な経済政策と180度逆の方向に、日本政治の転換