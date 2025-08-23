お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）が21日深夜放送のTBSラジオ「JUNK おぎやはぎのメガネびいき」に出演。自宅の驚きのエアコン事情を明かした。リスナーから鼻声であると指摘を受けた小木は「クーラー壊れていて」と語った。相方の矢作兼が「この時期に!?」と驚くと、「俺、ワンルームの部屋に住んでるわけじゃないのよ。クーラーはいくらでもあるのよ！うちは、まずキッチンとリビングに4つあるのよ」と驚きの発言