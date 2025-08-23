【プレミアリーグ第2節】(ロンドン スタジアム)ウエスト・ハム 1-5(前半1-3)チェルシー<得点者>[ウ]ルーカス・パケタ(6分)[チ]ジョアン・ペドロ(15分)、ペドロ・ネト(23分)、エンソ・フェルナンデス(34分)、モイセス・カイセド(54分)、トレボ・チャロバー(58分)<警告>[チ]ヨレル・ハト(87分)