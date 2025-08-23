【ブンデスリーガ第1節】(アリアンツ・アレーナ)バイエルン 6-0(前半3-0)ライプツィヒ<得点者>[バ]マイケル・オリーズ2(27分、42分)、ルイス・ディアス(32分)、ハリー・ケイン3(64分、74分、77分)<警告>[バ]ヨナタン・ター(49分)、コンラッド・ライマー(63分)、ヨシュア・キミッヒ(68分)、マイケル・オリーズ(87分)[ラ]ビリ・オルバン(34分)