かつては構造不況の代名詞だった造船業界。雨続きだった天気予想が変わり始めている（写真： やんちんぐ／PIXTA）【画像】トランプ大統領も注目する「造船業界」激動の最新業界地図中国や韓国との競争に敗れた造船業界、人口減少による融資先減少に悩む地方銀行業界……。構造不況の代名詞だった業界の様相が変わり始めた。造船の天気予想に好転の兆し造船業界は、国内最大手の今治造船をはじめとした地場系と、重工系に大別される