ＩＭＭ通貨先物８月１９日資源国通貨豪ドルの売り越し増加 カナダ93079枚の売り越し 3002枚の売り越し増 豪ドル94887枚の売り越し 6982枚の売り越し増 ＮＺドル4070枚の売り越し 617枚の売り越し減 レバレッジド・ファンズ８月１９日資源国通貨 豪ドルの売り越し減少 カナダ35834枚の売り越し 4036枚の売り越し増 豪ドル7818枚の売り越し 2303枚の売り越し減 ＮＺドル4004枚の売り越し 186枚の売り越し減