パウエル議長の講演を受けて一気にドル安進行、利下げ期待広がる＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場はパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の発言を受けて一気にドル安円高となった。カンザスシティ連銀主催の経済シンポジウム・ジャクソンホール会議二日目朝の基調講演を行ったパウエル議長は、インフレの上振れリスクについての警戒を示しつつも、雇用市場の下振れリスクに言及し、金融政策スタンスの調整が