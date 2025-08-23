ボクシング・バンタム級の那須川天心選手が子どもたちから寄せられた質問に、純真なものから際どいものまで答えました。那須川選手は21日の日本テレビ「news zero」に生出演。「夏休み中子どもたちが天心に聞きたいストレート質問」というコーナーで、数々の質問に本音で回答しました。最初に寄せられたのは、「何を食べたら強くなれるか」という育ち盛りの子どもたちには気になる質問が。那須川選手は「好き嫌いしてはいけないの