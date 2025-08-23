カナダのカーニー首相は22日、アメリカに課していた報復関税の大半を来月1日から撤廃すると発表しました。カナダは3月、アメリカによる関税措置への報復として、298億カナダドル＝およそ3兆1000億円相当のアメリカ製品に25％の関税を課していました。その後もアメリカとの協議を続ける中、カーニー首相は22日、アメリカ・メキシコとの間で結んでいる自由貿易協定の対象となるアメリカ製品について、来月1日から関税を撤廃すると発