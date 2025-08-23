コジマは8月30日に、「コジマ×ビックカメラ宇都宮テラス店」（栃木県宇都宮市）のオープン3周年を記念して、プロバスケットボールチーム「宇都宮ブレックス」の渡邉裕規選手が同店に来店するイベントを開催する。●1万円以上の購入で渡邉選手のサイン入りTシャツやグッズなどが当たる同社は、地域密着の「くらし応援」企業として、地元・宇都宮のプロバスケットボールチーム「宇都宮ブレックス」の活動を、オフィシャルスポン