高橋海人（King ＆ Prince）と中村倫也がダブル主演するドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』（TBS系／毎週金曜22時）の第8話が22日に放送され、新型ドラッグ「DOPE」と主人公・才木優人（高橋）の因縁が明らかになると、ネット上には「まじかよ」「まさかすぎる展開」「関係深すぎるだろ…」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】脱走中の陣内（中村倫也）と対面する才木（