吉本新喜劇の重谷ほたる（30）が22日、自身のインスタグラムを更新し、舞台関係者の男性との結婚を発表した。重谷は「先ほど、テレビ和歌山「わかラ部」生放送にてご報告させていただきましたとおり、この度、私、重谷ほたるは舞台関係者の方と入籍いたしました!!」と2ショット写真を添えて報告。また「私の太もものように太い太い赤い糸で結ばれた私たちなので、私の太もものように逞しく逞しく支え合っていきながら、私の