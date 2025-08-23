「なんとなく距離を置かれた」「急にそっけなくなった」--そんな恋の終わりは、実はあなたが発した一言が原因という可能性も。男性は意外と繊細で、女性が無意識に口にした言葉でプライドを傷つけられ、好意を急速に冷ますことがあるのです。そこで今回は、そんな男性の心を閉ざす「危険なセリフ」を解説します。「つまらない」男性は、自分が相手を楽しませられているかに敏感。冗談や話に「正直つまらない」と返されると、「自分