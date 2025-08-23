対米報復関税の撤廃を発表するカナダのカーニー首相＝22日、オタワ（ロイター＝共同）【ニューヨーク、ワシントン共同】カナダのカーニー首相は22日、メキシコを含めた通商協定「米国・メキシコ・カナダ協定（USMCA）」の対象品目となる米国からの輸入品に課している報復関税を9月1日に撤廃すると発表した。歩み寄る姿勢を示し、通商協議の進展を目指す。自動車や鉄鋼、アルミニウムへの関税は当面維持する。米紙ウォールスト