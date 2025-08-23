モデルでタレントの雪平莉左が２３日までに自身のＳＮＳを更新。ノースリーブ姿が話題を呼んでいる。インスタグラムに黒猫の絵文字と黒いハートを添えて、シンプルでスポーティーな黒のノースリーブワンピースでの自撮りショットを披露した。この投稿にファンからは「美人だ」「可愛い過ぎー」「とっても可愛い」「綺麗だなぁ」「素敵です」「服が真っ黒で白いお肌が際立つ」などの声が寄せられている。