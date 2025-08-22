日産自動車株式会社は、人気SUV「エクストレイル」をベースにした新モデル「エクストレイル NISMO」を発表した。 同モデルは、「情熱体験をもたらすグランドツーリングSUV」をコンセプトに掲げ、NISMOのレース技術を活かした空力デザインと専用チューニングによる高い走行性能を実現。日産車として初めてカヤバ製Swing Valveショックアブソーバーを採用し、専用制御の「NISMO tuned e-4ORCE