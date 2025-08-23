アメリカのトランプ大統領は、輸入する家具に対して追加関税を課す方針を示しました。トランプ大統領は22日、SNSに投稿し、アメリカが輸入する家具に対して関税を課すための調査を始めると表明しました。調査は今後50日以内に完了するとしていて、トランプ氏は調査を終え次第、「輸入する家具に関税を課す」としています。一方、「税率はまだ決まっていない」と説明しました。トランプ氏は「家具産業がノースカロライナ州、サウス