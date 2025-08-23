名古屋決戦をいかに戦うか。井上のパフォーマンスには“ボクシングの本場”でも熱視線が注がれている(C)Getty Images日本が生んだ“怪物”にとって緊張が高まる大一番が迫っている。世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）は、来る9月14日に名古屋のIGアリーナでWBA世界同級暫定王者のムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）との防衛戦を迎える。【動画】怒涛のラッシュで圧倒！ 井上尚弥のカルデナス