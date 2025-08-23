きょう(土)は、東北から九州にかけて晴れる所が多いでしょう。特に東北南部から近畿にかけては、強い日差しが照り付け、きょうも厳しい暑さとなりそうです。気温の上がる午後は大気の状態が不安定で、関東から西の地域を中心に天気が急変するおそれがあります。晴れていても、空模様の変化にご注意ください。また、きのう(金)から雨の続いている北海道では、朝までが雨のピークで、次第に天気は回復傾向する見込みです。午後は晴れ