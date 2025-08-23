柔道女子５２キロ級の東京五輪金メダリストでパリ五輪にも出場した阿部詩が、タイ旅行を楽しむ様子を公開した。阿部は２３日までに自身のインスタグラムに「私のナツヤスミｉｎ（タイの国旗の絵文字）」と投稿し、デコルテがのぞく大人っぽいショットや、民族衣装を着てタイを楽しむ写真、夙川学院高のチームメイトで韓国の柔道選手（５７キロ級）金知秀（キム・チス）との動画などをアップした。この投稿には、「とてもオシ