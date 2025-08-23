サッカー・イタリア１部セリエＡのベローナによるアカデミークリニックが静岡県島田市で始まり、アカデミーＵ１２統括マネジャーのアンドレア・ピエトロ・マルコーニ氏（４３）らが２２日、島田市役所で染谷絹代市長（７１）を表敬訪問した。他県で別クラブによるアカデミーに携わった担当者が、地元にベローナを招いて今年で４回目。２１日から２４日までに小学５、６年生が約１２０人、中学生約７０人の２００人ほどが参加す