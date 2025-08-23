静岡学生野球秋季リーグ（報知新聞社後援）が２３日、開幕する。８校のうち上位２校が、明治神宮大会出場への第２関門となる東海地区秋季選手権に出場する。春季３位からの逆襲を目指す東海大静岡は、同大学から巨人入りした宮原駿介投手（２２）とバッテリーを組んでいた可児和也捕手（４年）が、２０２３年春以来の東海大会進出を目標に掲げた。可児には何よりの刺激になった。今月１６日、昨秋のドラフト５位で巨人に入団し