三重県紀北町の公民館では、涼しげな音色を響かせるスズムシが飼育されていて、厳しい残暑を忘れさせてくれます。紀北町の東長島公民館では、30年ほど前から毎年、館内でふ化させたスズムシを飼育していて、2025年も例年とほぼ同じ、8月10日ごろから鳴き始めたということです。一足早い秋を感じさせてくれるスズムシの音色は、9月中旬ごろまで楽しめそうだということです。