兵庫県神戸市のマンションで女性が刺され死亡した事件で、警察は35歳の男を逮捕しました。男の身柄が確保されたのは東京の奥多摩でした。殺人の疑いで逮捕されたのは、東京都新宿区に住む会社員・谷本将志容疑者で、20日夜、神戸市中央区のマンションで、住人の片山恵さんの胸などをナイフで複数回刺して殺害した疑いがもたれています。警察によりますと、谷本容疑者は事件直後、新神戸駅から東京方面の新幹線に乗っていて、警察は