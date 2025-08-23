４３人が犠牲となった１９９１年の長崎県雲仙・普賢岳大火砕流が発生した当時の同県島原市長で、「ひげの市長」の愛称で親しまれた鐘ヶ江管一（かねがえ・かんいち）さんが２２日、肺炎で亡くなった。９４歳だった。告別式は２５日正午、同市の江東寺で営まれる。喪主は妻、保子さん。同市出身。８０年の市長選で初当選し、３期１２年務めた。９１年６月３日の大火砕流発生を受け、災害対策基本法に基づいて住民の立ち入りを禁