Ç¤´üËþÎ»¤ËÈ¼¤¦·§ËÜ¸©È¬Âå»ÔÄ¹Áª¤È»ÔµÄÁª¤Ï¡¢24Æü¹ð¼¨¤µ¤ì¤ë¡£»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÌµ½êÂ°¤Ç¡¢4Áª¤òÌÜ»Ø¤¹¸½¿¦¤ÎÃæÂ¼ÇîÀ¸»á¡Ê66¡Ë¤È¿·¿Í¤Ç¸µ¸©ÉûÃÎ»ö¤Î¾®ÌîÂÙÊå»á¡Ê51¡Ë¤¬Î©¸õÊä¤òÉ½ÌÀ¡£Â¾¤Ë¤âÎ©¸õÊä¤ÎÆ°¤­¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Î¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°è¿¶¶½¤ä¶áÇ¯ÃÏ°è¤ÇÁê¼¡¤°Âçµ¬ÌÏºÒ³²¤«¤é¤ÎÉüµì¡¢Éü¶½¤Î¿Ê¤áÊý¤Ê¤É¤¬¼ç¤ÊÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê¸ÅÀî¹ä¸÷¡ËÃæÂ¼»á¤Ï¡¢3·î¤Î»ÔµÄ²ñÄêÎã²ñ¤Î°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¡£2016Ç¯¤Î