長崎県佐世保市は22日、庁内に設置するテレビ3台の受信契約を結んでいなかったことが分かり、設置時期（5〜14年前）にさかのぼり未払い分約43万円を支払うと発表した。同じフロアであれば、設置場所（部屋）が異なっても一つの契約で構わないと誤認していたという。