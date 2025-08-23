戦後80年のこの夏、日本のトップリーダーがいかに先の大戦を総括し、平和な未来を誓うのか、注目されている。そんな中、石破茂首相は15日の「終戦の日」に合わせた談話発出を見送った。誠に残念である。代わりに個人的な見解を表明することを模索している。だが、どんな内容の見解を、どのタイミングで出すのか、いまだに判然としない。首相は、昨秋の衆院選に続き、7月の参院選でも自民党が惨敗した責任を問われている。