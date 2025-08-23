大分県日田市のNPO法人「リエラ」は、今月の大雨で大きな被害が出た熊本県で活動する災害ボランティアを募集している。活動日は26、27、30日。当日は、日田市と被災地を往復する無料マイクロバスを運行する。熊本県内ではボランティアが不足しており、同法人の松永鎌矢代表理事は「住民だけでは気力が持たない。余力がある人は手伝って」と呼びかけている。大雨の後、松永さんは熊本県の上天草市に入り活動した。そこで得た情