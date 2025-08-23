長崎県は22日、ドクターヘリの運航を、23日と27〜29日の計4日間休止すると発表した。運航を委託している学校法人の整備士不足が理由。休止中は県の防災ヘリを運用し、佐賀県にもドクターヘリの応援を依頼するという。県によると、委託先は学校法人「ヒラタ学園」（堺市）。ヘリに搭乗する整備士が介護休業に入るなどの事情で確保できなくなり、一時運休の申し出があったという。30日以降は通常運航する。県医療政策課は「救