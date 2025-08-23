長崎県平戸市長選と同市議選（10月12日告示、同19日投開票）の立候補予定者説明会が22日、同市内であった。市長選にはこれまで、いずれも無所属新人で、元参院議員秘書の松尾有嗣氏（49）、元市水道局長の松本和之氏（71）、元市議の山内貴史氏（47）の3氏が立候補を表明しており、説明会にはこの3陣営が出席した。市議選（定数18）には現職13、新人10の計23陣営が出席した。有権者数は2万3819人（6月1日現在、市選管調べ）