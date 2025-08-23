佐賀県嬉野市は22日、10月から最大100円を値上げする入湯税について、2026年度以降に本格的な運用を始めるため、泉源の保護や観光振興を目的にした基金を設けると発表した。基金設置条例案や、1億930万円を追加する25年度一般会計補正予算案など13議案を、29日開会予定の市議会定例会に提案する。入湯税は10月以降、温泉施設の宿泊客が150円から250円に、日帰り入浴客は50円から100円に値上げされ、25年度は2388万円の増収が見