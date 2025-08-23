田辺靖雄・九重佑三子夫妻が、25日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)田辺靖雄・九重佑三子＝テレビ朝日提供芸能界きっての“おしどり夫婦”である田辺・九重夫妻。2人とも10代のころから黒柳と共演をしており、放送では懐かしい話に花を咲かせる。一昨年、金婚式を迎え、家族でお祝いをしたという2人。息子家族がメッセージカードをプレゼントしてくれたそう。現在80