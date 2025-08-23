広島、長崎への原爆投下から80年。昨年ノーベル平和賞を受賞した日本原水爆被害者団体協議会（被団協）の代表委員の田中重光さん（84）＝長崎市＝は21日、佐賀県鹿島市の商業施設で講演し「平和な世界を築くため、一人一人が自分事として考えるべきだ」と訴えた。戦争の記憶が薄れていく中、核を容認するかのような主張が一部で出てきている現状を憂慮し「誰にも核で苦しんでほしくないという思いで今後も活動を続ける」と力を込