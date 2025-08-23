23日は二十四節気の一つで、暑さが和らぐころとされる処暑。大分県日田市では22日、午後から雨が降り、猛暑日は9日連続で途絶えたが、最高気温は34.2度を観測した。日田市と玖珠町の境にあり、国道210号やJR久大線から見える観光名所「慈恩の滝」では、観光客らが滝に近づいて見上げたり、写真を撮ったりしながら涼んでいた。（菊地俊哉）