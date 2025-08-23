インテルのロゴと米国旗のイメージ（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ラトニック米商務長官は22日、X（旧ツイッター）への投稿で、米政府が半導体大手インテルの株式の10％を取得することになったと明らかにした。「歴史的な合意により半導体産業における米国のリーダーシップが強化される」と説明した。米国の技術優位性の確保につながるとも主張した。トランプ大統領はこれに先立ちホワイトハウスで記者団に対し、リップ