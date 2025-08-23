本日8月23日（土）午前10時30分から日本テレビにて、ヒロミ、小泉孝太郎がMCを務める「オー！マイゴッド！私だけの神様、教えます」を放送。TVerでは見逃し配信も！TVer：https://tver.jp/series/srgcg6j7uk今回の放送内容をご紹介！■世界大会に出場した“ジェラートの神”が伝授！この夏オススメのマンゴーソルベ聞けば絶対マネしたくなる神のスゴ技「オー！マネゴッド！」。今回は、世界が認めたジェラートの神のお店「サンティ