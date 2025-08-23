「広島４−６中日」（２２日、マツダスタジアム）悔しい敗戦に光あり！広島のドラフト１位・佐々木泰内野手（２２）＝青学大＝がプロ初適時打＆初打点をマークした。二回２死一、二塁で先制の右前適時打を放つと、八回にも先頭で右前打をマークし、小園の同点打を呼び込んだ。だが、ルーキーの奮闘も勝利にはつながらず、延長戦の末、５位・中日に痛恨の逆転負けを喫した。会心の打球でなくていい。ようやく飛び出した一打を