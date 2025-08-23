アメリカのトランプ政権は、治安対策の強化を掲げて首都ワシントンに派遣している州兵に武器を携行させる方針を示しました。アメリカの国防総省の関係者は22日、首都ワシントンに派遣されている州兵が「まもなく、軍が支給した武器を持って任務にあたることになる」と表明しました。ヘグセス国防長官が武器の携行を指示したとしています。トランプ大統領が訴える治安対策の強化のもと、現在、ワシントンにはおよそ2000人の州兵が派