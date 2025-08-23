きょうは、二十四節気の処暑で暑さが収まる頃になります。ただ、暑さが収まるどころか35℃以上の猛暑日エリアが拡大しそうです。暑さとセットで雷雨にもご注意ください。きょうは、猛暑日エリアが東北まで広がる予想で、9日連続100か所以上で猛暑日になるでしょう。最高気温は、甲府や熊谷（埼玉）、前橋、福島で38℃と主要都市で体温を超える暑さが続出しそうです。東京も36℃と、今年最も長く6日連続で猛暑日になるでしょう。仙