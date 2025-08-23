テニス界のレジェンド、セリーナ・ウィリアムズが、産後の体型変化に悩み続けた末、GLP-1系の肥満症薬を用いて約14kg以上の減量に成功したことを明かした。2017年に長女オリンピアちゃんを出産後、どれほどトレーニングを重ねても、かつての体型に戻れない現実に直面し、「人生で初めて、努力しても結果が出ない状況に陥ったわ」とピープル誌に語る。2023年に次女アディラちゃんを出産した際も同様の壁にぶつかり、心身ともに大き