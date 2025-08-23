こっちのけんとがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「G-SHOCK presents THE MOMENT」（毎週金曜17:00〜17:25）。さまざまなゲストをお迎えし、生まれてからこれまでの時間のなかで、人の心に刻まれている「人生が変わった瞬間（THE MOMENT）」を探ります。今回の放送では、シンガーソングライター・meiyo（メイヨー）さんがゲストに登場。プロとしての活動を始めた当時のことなどについて語ってくれました。こっちのけ