本日8月23日（土）よる9時に第7話を放送 櫻井翔主演、日本テレビ系土曜ドラマ（毎週土曜よる9時放送）「放送局占拠」。“般若”・伊吹（加藤清史郎）に“妖”から追放された大和（菊池風磨）は冷凍庫に閉じ込められ寒さに耐えているが、ついに力つきてしまう。凍死寸前の大和を武蔵（櫻井翔）と天草（曽田陵介）は探し当てることができるのか？そして、病院占拠事件で目的を達したはずの大和がなぜ、再び“青鬼”の面をかぶる