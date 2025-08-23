交通手段が車だけ、公共交通機関は1時間に1本のバスだけ、離島にある……。こんな不便すぎる“秘境”で営業するラーメン店が、話題を呼んでいる。「たどり着いたときの喜びはもちろん、食べたら苦労がすべて吹き飛ぶ、おいしい一杯が待っています」と教えてくれたのは、47都道府県を食べ歩き、数々のラーメン本に関わってきたラーメンライターの井手隊長だ。井手さんによると、秘境ラーメン店には「高い技術を持っている店主