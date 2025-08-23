「にこにこ」と微笑みかける笑顔は、その笑顔を向けられた人間に快い気持ちを起こさせます。でも、笑顔には、少々不快なものもあります。「にやにや」されたり、「にたにた」されたりしたら、それを見る人間は、嫌な気持ちになります。つまり、笑顔と一口に言っても、快感を与える笑顔もあれば、不快感を与える笑顔もあります。この2系統の笑顔を意識して、笑顔を写す言葉の歴史を辿ってみると、実に興味深いことが明らかにな